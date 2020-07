Dramma a Pescate, cadavere di una donna spunta nel lago: si indaga (Di lunedì 27 luglio 2020) Pescate sconvolta dal Drammatico ritrovamento del cadavere di una donna nel lago: le autorità ora indagano per ricostruire l’accaduto La città di Pescate, in provincia di Lecco, è stata svegliata da un tragico ritrovamento. Nel lago della città infatti è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna di mezza età. Il cadavere è spuntato fuori dall’acqua intorno a mezzogiorno ed è stato ritrovato da un uomo che stava pescando. La donna indossava tutti i vestiti e le autorità ora sono a lavoro per capire quanto successo. Al momento l’ipotesi più probabile è il suicidio della ... Leggi su bloglive

L’allarme poco prima di mezzogiorno, l’intervento dei Vigili del Fuoco. PESCATE – Ancora un dramma sul lago: nella tarda mattinata di oggi, lunedì, il corpo di una donna è stato avvisato in acqua e re ...

Le reti fantasma che hanno intrappolato il capodoglio “Furia” uccidono ogni anno 300mila cetacei

Questa storia, che si spera finirà con un lieto fine, è solo l'ultima in ordine cronologico di una sequela di drammi che si consumano ... salvato da una rete da pesca un altro capodoglio a ...

