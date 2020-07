Cosa non va nell’informazione sul Covid (Di lunedì 27 luglio 2020) E così siamo finalmente arrivati a fine luglio, dopo aver trascorso il semestre più incredibile della nostra vita. Già, sei mesi dove è successo veramente di tutto, ne abbiamo viste di tutti i colori e soprattutto ne abbiamo sentite tante, ma così tante, che oggi potremmo anche cercare di ragionare con un minimo di obiettività sulla nostra vita. È già da tempo che ho smesso di considerare l’Informazione attendibile relativamente ai dati che ci vengono forniti giornalmente; assolutamente lacunose alcune notizie che non considerano dati a mio avviso fondamentali, altre perché le notizie stesse, venendo del tutto strumentalizzate a seconda della parte politica che il quotidiano riveste, per tale motivo del tutto inattendibili. Leggo per esempio spesso la parola “contagio”, oppure “focolai di ... Leggi su nicolaporro

delpieroale : Come diceva il presidente Boniperti “Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta”. Sono 9 di filaaaa. ????????????… - NicolaPorro : Non riesco a capire cosa ci sia di male se il tuo fidanzato fa trading online e perde. E non riesco a capire cosa c… - NicolaPorro : Il #RecoveryFund è pieno di insidie, ma ora guardiamo avanti: @Capezzone ci spiega cosa l’#Italia deve fare e cosa… - ClaudioCrosara : @fanpage disse colui che non si pente nemmeno per le folli idee demagogiche espresse quotidianamente...eppure il fa… - cherrvisrare : RT @fallinzay: Nel 2020 c’è ancora gente che insulta Zayn. Non avete ancora accettato il suo abbandono e con questo fate capire che a voi n… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa non Cosa non va nell’informazione sul Covid Nicola Porro "Un faro sulle falle della Sanità, anche prima del Covid"

Insediata la "commissione" d'indagine guidata dal dem Valle. In calendario molte audizioni, analisi di documenti dell'Unità di Crisi del Piemonte, ma anche una fotografia del sistema sanitario al mome ...

Il virologo Galli: «I 36 miliardi Ue del Mes a rianimazioni e sanità di base anche in Veneto»

Il virologo: «Dopo la lezione Covid va ricostruita la rete di prevenzione sul territorio. Troppi sprechi nelle Regioni anche se il modello veneto ha dato prova di efficienza» Professor Massimo Galli, ...

Insediata la "commissione" d'indagine guidata dal dem Valle. In calendario molte audizioni, analisi di documenti dell'Unità di Crisi del Piemonte, ma anche una fotografia del sistema sanitario al mome ...Il virologo: «Dopo la lezione Covid va ricostruita la rete di prevenzione sul territorio. Troppi sprechi nelle Regioni anche se il modello veneto ha dato prova di efficienza» Professor Massimo Galli, ...