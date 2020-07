Coronavirus, nel Lazio altri 19 casi e 2 decessi, controlli e tamponi anche sui pullman dall’estero: ecco la mappa dei contagi Comune per Comune (Di lunedì 27 luglio 2020) “Oggi abbiamo 19 casi e 2 decessi. Di questi cinque sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh e tre dall’India. Abbiamo superato quota 600 mila tra test sierologici e tamponi eseguiti e presto faremo un’ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio. La priorità è quella di difendere Roma e il Lazio”. Lo comunica in una nota Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio. La situazione nelle ASL del Lazio Nella Asl Roma 2 dei dieci nuovi casi nelle ultime 24h due riguardano persone di nazionalità del Bangladesh testati al drive-in, tre casi riguardano il cluster familiare che ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta

