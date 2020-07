Coronavirus in Toscana: 8 nuovi contagi (6 rientrati dall’estero), oggi 27 luglio. E zero decessi (Di lunedì 27 luglio 2020) zero morti per Coronavirus in Toscana, anche oggi 27 luglio. E' il sesto giorno consecutivo che non vengono registrati decessi. Sono invece 8 i nuovi contagi, capaci di far salire a 10.438 i casi positivi da inizio pandemia. Sei dei nuovi otto casi odierni sono riconducibili a persone rientrate dall'estero Leggi su firenzepost

FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 8 nuovi contagi (6 rientrati dall’estero), oggi 27 luglio. E zero decessi - SIENANEWS : In Toscana sono 10.438 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più rispetto a ieri... - avv_procopio : RT @regionetoscana: #covid19 Dati #Toscana, #27luglio ?? 8 nuovi casi ?? 1.529 tamponi eseguiti ?? 13 ricoverati (come ieri) ?? 0 in terapi… - qn_lanazione : #Covid- #Coronavirus #Toscana, i dati del 27 luglio: 8 nuovi casi, ancora un giorno senza decessi - Nicco_D612 : RT @giannattasius: Sono 8 i nuovi positivi al #Coronavirus in #Toscana oggi su 1.529 tamponi analizzati. I casi totali da inizio emergenza… -