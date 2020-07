Cisterna, violento scontro tra scooter e Suv: ferito un bambino, elitrasportato a Roma (Di lunedì 27 luglio 2020) Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, 27 luglio, a Cisterna di Latina, dove un Suv e uno scooter si sono scontrati in via Roma, all’altezza dell’uscita di via San Francesco. A causa dell’urto i due occupanti dello scooter, padre e figlio minorenne, sono rimasti feriti in maniera seria. L’uomo è stato trasportato dai sanitari intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, mentre per il figlio è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza, che ha traportato il piccolo all’ospedale bambino Gesù di Roma. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cisterna, ancora impegnati per i rilievi e per la gestione del traffico. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta

