Battiti Live riparte: chi partecipa e come funziona l’edizione 2020 della kermesse? (Di lunedì 27 luglio 2020) Battiti Live riparte stasera alle ore 21,15 su Italia Uno. Quali sono le caratteristiche di questa edizione 2020, con le regole da seguire per il CoVid-19? Battiti Live: ecco come sarà Oggi andrà in onda la prima puntata di Battiti Live. La scenografia dell’edizione di quest’anno è il Castello Aragonese di Otranto, ma non mancheranno 15 esibizioni su strada. La prima puntata di stasera avrà tra gli ospiti: Alessandra Amoroso, Boomdabash, Diodato, Elettra Lamborghini, Elodie, Gigi D’Alessio, Irama,Takagi&Ketra.L’evento avrà la conduzione di Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Per questo importante festival estivo si tratta della 18esima ... Leggi su nonsolo.tv

Laufan845 : RT @castellanacaves: Siete pronti per Battiti Live? Il grande evento musicale di @radionorba torna da questa sera con grandi artisti e spe… - IlContiAndrea : Battiti Live torna su Italia Uno: ecco la scaletta e tutti i cantanti che si esibiranno - LIDAMUGNAI : RT @PieroPelu: Ricominciamo, mattone su mattone a rimettere in piedi la grande casa dello spettacolo. Grandi Battiti live, voi siete le fon… - fepgrouplive : RT @PieroPelu: Ricominciamo, mattone su mattone a rimettere in piedi la grande casa dello spettacolo. Grandi Battiti live, voi siete le fon… - lamiky78 : RT @SkyTG24: Battiti Live 2020 in tv, la scaletta degli artisti e degli ospiti -