Arbitri, Valeri dirige Inter-Napoli (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 27 LUG - Sarà Luca Pairetto di Torino l'arbitro dell'anticipo della 18ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domani tra Parma e Atalanta, ore 19:30,. Inter-... Leggi su corrieredellosport

CORNERNEWS24 : #Calcio - Arbitri, Valeri dirige Inter-Napoli Le gare di domani: Parma-Atalanta affidata a Pairetto - salvione : Arbitri di A, Inter-Napoli a Valeri. Parma-Atalanta, c'è Pairetto - zazoomblog : Arbitri di A Inter-Napoli a Valeri. Parma-Atalanta cè Pairetto - #Arbitri #Inter-Napoli #Valeri. - news24_napoli : Arbitri Serie A: Inter-Napoli a Valeri, Pairetto per l’Atalanta #Napoli - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Serie A, gli arbitri delle partite di domani: Inter-Napoli a Valer… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri Valeri

L’AIA ha ufficializzato Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R della penultima giornata di campionato di Serie A. La giornata è programmata per il 28 giugno e vede la ...Inter-Napoli è una gara valevole per la giornata numero 37, in programma martedì 28 luglio alle 21:45. Nerazzurri al secondo posto con 76 punti, partenopei settimi con 59 punti. La sfida sarà diretta ...