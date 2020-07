Virus, rintracciato il bengalese positivo sul bus per Sabaudia: «Con lui viaggiavano 7 persone» (Di domenica 26 luglio 2020) Alla fine «è stato rintracciato a Priverno dai video degli autobus Cotral il cittadino del Bangladesh che viaggiava sul secondo pullman con solo altri sette passeggeri tutti già... Leggi su ilmattino

Alla fine «è stato rintracciato a Priverno dai video degli autobus Cotral il cittadino del Bangladesh che viaggiava sul secondo pullman con solo altri sette passeggeri tutti già individuati. Pertanto ...

Positivo al coronavirus viaggia in autobus: individuati sette passeggeri

Sono stati rintracciati tutti i passeggeri che hanno viaggiato a bordo dell'autobus dove si trovava anche il cittadino del Bangledesh positivo, che ha violato la quarantena spostandosi da Roma a Sabau ...

