Udinese, Gotti: «Complimenti per la salvezza. Sul futuro…» (Di domenica 26 luglio 2020) Luca Gotti ha parlato al termine della partita contro il Cagliari: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Udinese Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Cagliari. salvezza – «Prima del fischio d’inizio grazie alla sconfitta del Lecce abbiamo saputo della matematica salvezza e mi sono limitato a fare i Complimenti ai ragazzi per l’obiettivo raggiunto. I ragazzi li ho visti comunque molto pronto e nel primo tempo hanno fatto molto bene, poi nella ripresa è subentrata una salvezza quasi endemica. Mi dispiace si arrivi all’epilogo della Serie A con partite a marce basse». FUTURO ALL’Udinese – ... Leggi su calcionews24

infoitsport : Pagelle Cagliari – Udinese 0-1: la squadra di Gotti non si ferma più! – Voti Fantacalcio - lup0solitari0 : @Udinese_1896 Grande mister #Gotti uno di noi!! Grazie ragazzi #Udinese - Udinese_1896 : #Gotti: 'Aspettavamo questo periodo da mesi' Il tecnico bianconero ha commentato la vittoria maturata a Cagliari ??… - Ansa_Fvg : Calcio: Gotti si gode vittoria e salvezza dell'Udinese. Seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari di Zenga #ANSA - CorriereQ : Calcio: Gotti si gode vittoria e salvezza dell’Udinese -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Gotti

L'Udinese festeggia la matematica salvezza con un cinico successo per 1-0 a Cagliari. A decidere il match della Sardegna Arena è Stefano Okaka, a segno dopo appena 2'. I friulani erano sicuri della pe ...Terminato il match tra Cagliari ed Udinese che ha visto uscire vittoriosi dalla ‘Sardegna Arena’ i ragazzi di Luca Gotti per 1-0, il tecnico sardo Walter Zenga ha rilasciato una breve intervista in sa ...