Test sui passeggeri dei bus dalla Romania, pronta ordinanza Lazio. D'Amato: «Priorità difendere Roma» (Di domenica 26 luglio 2020) Misure immediate della Regione Lazio che annuncia un provvedimento volto a contenere i casi d'importazione in particolare dalla Romania. «Faremo un'ordinanza per i Test ai... Leggi su ilmessaggero

pfmajorino : Che macello in Lombardia. Coronavirus in Lombardia, inchiesta sui test sierologici: indagati i vertici di San Matt… - fattoquotidiano : L'INCHIESTA SUI TEST SIEROLOGICI Sullo sfondo c’è la politica regionale e una particolare attenzione degli investi… - Paso45038503 : RT @anubi_matt: Nell'inchiesta Diasorin sui test sierologici è spuntato il nome di Matteo #Salvini #Legaladrona - divorex82 : RT @serebellardinel: Anche #Salvini coinvolto nell'inchiesta sui test sierologici al #SanMatteo di #Pavia,perchè spunta anche il suo di nom… - ChicoCayetano : RT @anubi_matt: Nell'inchiesta Diasorin sui test sierologici è spuntato il nome di Matteo #Salvini #Legaladrona -

Ultime Notizie dalla rete : Test sui Coronavirus, altri due positivi nella comunità indiana. D’Amato: “Test sui viaggiatori in bus” LatinaCorriere Covid-19, D’Amato: “Superata quota 600mila tra test sierologici e tamponi”

Abbiamo superato quota 600 mila tra test sierologici e tamponi eseguiti e presto faremo ... e isolati” Rintracciato a Priverno il cittadino del Bangladesh che viaggiava sul pullman “E’ stato ...

Fontana pronto a difendersi in Consiglio, ma M5s prepara la sfiducia | I dubbi sull'eredità della madre e il conto in Svizzera

"Il Movimento 5 Stelle è pronto a presentare la mozione di sfiducia a Fontana. Il presidente, da tempo inspiegabilmente assente, deve venire a riferire in Aula". E' quanto scrive in una nota Massimo D ...

Abbiamo superato quota 600 mila tra test sierologici e tamponi eseguiti e presto faremo ... e isolati” Rintracciato a Priverno il cittadino del Bangladesh che viaggiava sul pullman “E’ stato ..."Il Movimento 5 Stelle è pronto a presentare la mozione di sfiducia a Fontana. Il presidente, da tempo inspiegabilmente assente, deve venire a riferire in Aula". E' quanto scrive in una nota Massimo D ...