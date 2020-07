Sindaco di Pescara distrugge a martellate due fontane: “Quando ci vuole ci vuole, ora non ci sono più” – Video (Di domenica 26 luglio 2020) “Quando ci vuole ci vuole, ora non ci sono più”. Così il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha accompagnato la pubblicazione su Facebook di due Video che lo riprendono mentre distrugge a martellate due fontane della città, una in Piazza Martiri Pennesi e l’altra in Strada Parco. Il motivo? sono simboli del degrado. Il primo, si legge sempre sui social, è un “manufatto usato dagli spacciatori di droga come deposito” mentre la seconda è “abbandonata da decenni e inutilizzabile usata come cassonetto dell’immondizia”, spiega il primo cittadino. Immediata la reazione del centrosinistra che ha soprannominato il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : l sindaco di #Pescara abbatte manufatti usati per droga e rifiuti GUARDA IL #VIDEO #ANSA - Affaritaliani : Il sindaco di Pescara distrugge a martellate una fontana ritenuta simbolo del degrado - acamilli : RT @O_Strunz: Il sindaco di #Pescara ha distrutto a colpi di martello una fontana perché usata dagli #spacciatori. Da oggi in poi, gli sp… - gabbianoavita : Chi può richiedere un Tso per il sindaco?fortuna che non ha visto gli spacciatori vicino la stazione altrimenti chi… - MaelaVerde : RT @RepubblicaTv: Pescara, il sindaco distrugge le fontane a martellate: 'Simbolo di degrado. Ora non ci sono più': Il sindaco di Pescara,… -