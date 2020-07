Serie A: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di domenica 26 luglio 2020) La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più rigori a favore, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata, con ben 0911 penalty contro, è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di rigori a favore, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa la classifica dei penalty a sfavore, 13. ecco la classifica, aggiornata in tempo reale, dei ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Serie rigori Serie A 2019-2020, la classifica dei rigori assegnati a favore e contro: comandano Lazio e Lecce Sport Fanpage Liverani all'arbitro sul rigore: "Sei senza cuore". Poi in tv: "Almeno rivederlo..."

Al 94' il contatto di Denswil con Mancosu che cade in area e sul ribaltamento il 3-2 del Bologna. Il tecnico: "Ho visto rigori dati per molto meno. . È una stagione così... Ma credo ancora nella salve ...

DIRETTA Serie A, in campo Roma Fiorentina 0-0 e Verona Lazio 1-0 LIVE

Si gioca anche Cagliari-Udinese 0-1 e Spal Torino 0-0 In campo la Serie A DIRETTA Roma Fiorentina 0-0 Verona Lazio 1-0 (rigore di Amrabat 39') Cagliari-Udinese 0-1 (Okaka al 3') Spal Torino 0-0 I GOL ...

