Serie A, la Juventus è campione d'Italia: vinto il nono scudetto consecutivo (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus è campione d'Italia: vinto il nono scudetto consecutivo La Juventus è campione d'Italia per la nona volta consecutiva. La matematica certezza dello scudetto è arrivata nella serata di oggi, domenica 26 luglio, con tre giornate d'anticipo, dopo il successo dei bianconeri sulla Sampdoria: 2-0 con reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. A questo punto la Juventus ha 83 punti in classifica, 7 in più dell'Inter: un vantaggio non colmabile nelle due sole giornate di campionato rimanenti. Il nono titolo consecutivo conferma lo strapotere della Juve in Serie A.

