Sardine chiedono soldi Ue per Taranto | Così com' è Ilva non ha futuro

"Cerchiamo di proporre un'unità del campo progressista". Lo ha detto all'AGI Mattia Santori, leader delle Sardine, a margine della tappa di questa mattina a Lizzano (Taranto) del tour nazionale del Movimento nato nei mesi scorsi in Emilia Romagna. "Noi portiamo un'esperienza di piazze piene e centinaia di migliaia di persone che chiedono e si riuniscono attorno a una Sardina che dimostra valori molto semplici come l'antifascismo, la voglia di ricominciare, il desiderio di istruire le famiglie, e oggi siamo qui a dimostrare che in dieci giorni abbiamo tirato su 30 giovani che hanno voglia di scoprire l'Italia", ha detto ancora Santori, riferendosi ai ragazzi, in maglietta rossa e col simbolo delle Sardine che lo accompagnano nel tour lungo l'Italia.

“Cerchiamo di proporre un’unità del campo progressista”. Lo ha detto all’AGI Mattia Santori, leader delle Sardine, a margine della tappa di questa mattina a Lizzano (Taranto) del tour nazionale del Mo ...

Treni affollati e senza controlli. «Mandate in campo l’esercito»

Genova – Come sardine e senza mascherine ... è facile che si verifichino condizioni di sovraffollamento. «Chiediamo il presidio di tutte le stazioni della Liguria da parte delle forze dell’ordine, ...

