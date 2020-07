Nessun ritardo per iPhone 12: presentazione ufficiale l’8 settembre? (Di domenica 26 luglio 2020) Che iPhone 12 sia ormai quotidianamente protagonista di indiscrezioni e voci di corridoio incontrollate non dovrebbe stupire. Mai come quest'anno, con produzione e mercati messi in difficoltà dalla pandemia da Coronavirus, le mosse dei giganti del settore sono state infatti così incerte e poco prevedibili. Anche quelle di Apple, inevitabilmente chiamata a solleticare i palati degli appassionati e degli esperti dell'industria con i suoi nuovi prodotti - tra "melafonini" e Mac -, e allo stesso tempo a rispondere all'attacco della rivale Samsung, pronta a mostrare al mondo ben cinque nuovi device il prossimo 5 agosto, nel corso dell'evento digitale - da seguire in diretta streaming - Samsung Galaxy Unpacked 2020. Anche nella giornata di oggi, 26 luglio, si torna allora a parlare di iPhone 12, ed in particolare della sua ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Nessun ritardo Nessun ritardo per iPhone 12: presentazione ufficiale l’8 settembre? OptiMagazine Nessuno abile come Enable

Soltanto Aidan O’Brien aveva cercato di opporsi a Enable. Il “master” di Ballydoyle però giusto alla vigilia della corsa s’era ritrovato senza Anthony Van Dyck e allora certo non potevano bastargli Ja ...

Messina, lavori in ritardo sul viadotto Ritiro. Toto: Serviva la variante, non è colpa nostra

I lavori dovevano finire il 27 agosto 2018, il nuovo cronoprogramma prevede l’apertura a fine febbraio 2022, tre anni e mezzo di ritardo. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto ora ...

