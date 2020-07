MotoGp – Quartararo scappa in testa, Vinales e Dovizioso lo inseguono: la classifica piloti dopo il GP di Andalusia (Di domenica 26 luglio 2020) Due su due per Fabio Quartararo a Jerez, il pilota francese si prende anche il Gran Premio di Andalusia e fa bottino pieno dopo il primo doppio appuntamento spagnolo, salendo a quota 50 punti. Alle sue spalle Maverick Vinales staccato di dieci punti, seguito da Dovizioso e Nakagami. Sesto Valentino Rossi con i 16 punti conquistati oggi, mentre ancora a 0 Marc Marquez insieme ad Aleix Espargaro e Iker Lecuona. LA classifica Quartararo 50 Vinales 40 Dovizioso 26 Nakagami 19 Pol Espargaro 19 Rossi 16 Miller 13 Zarco 12 Alex Marquez Morbidelli 11 Mir 11 Bagnaia 9 Oliveira 8 Petrucci 7 Rabat 7 Rins 6 Smith 5 Crutchlow 3 Binder 3 Marc Marquez 0 Aleix Espargaro 0 Iker Lecuona 0 L'articolo MotoGp – ... Leggi su sportfair

