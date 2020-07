Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones (Di domenica 26 luglio 2020) Il 26 luglio 1943 nasce Mick Jagger. E’ il leader dei Rolling Stones, una delle più importanti band musicali di sempre. Mick Jagger è nato il 26 luglio 1943 a Dartford, a una trentina di chilometri da Londra. Fin da piccolo si appassiona al canto e alla musica. In quegli anni conosce Keith Richards. The Rolling Stones Nel 1962, Mick Jagger fonda insieme a Richards i Rolling Stones, gruppo al quale si uniscono Brian Jones, Bill Wyman e Charlie Watts. La prima apparizione degli Stones si tiene al celebre Marquee Club di Londra il 12 luglio dello stesso anno. Nel 1965 viene pubblicata Satisfaction, canzone simbolo del gruppo. Il successo ... Leggi su newsmondo

zazoomblog : Mick Jagger la leggenda indistruttibile del rock compie 77 anni - #Jagger #leggenda #indistruttibile - marcamoly : Buon compleanno a Mick Jagger, leggenda del Rock e dei Rolling Stones. Chi non conosce Mick Jagger. A 77 anni suona… - mao59 : 26 luglio, buon compleanno a un mito del Rock Mick Jagger ?????? #MickJagger - macchianera70 : #26luglio oggi sono 50 tondi tondi. E sono 5 che non ci sei più con me madre. Non e più lo stesso. Ma bando alla ma… - gentecheaccende : Accadde Oggi - 26 Luglio - -

Ultime Notizie dalla rete : Mick Jagger Mick Jagger, la leggenda indistruttibile del rock compie 77 anni Io Donna Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones

Il 26 luglio 1943 nasce Mick Jagger. E’ il leader dei Rolling Stones, una delle più importanti band musicali di sempre. Mick Jagger è nato il 26 luglio 1943 a Dartford, a una trentina di chilometri da ...

Chi è Mick Jagger: tutto sul frontman dei Rolling Stones

Mick Jagger è una leggenda del rock: musicista, cantante e autore di brani che hanno segnato la storia della musica. Insieme ai Rolling Stones ha composto canzoni indelebili come Can’t You Hear me Kno ...

Il 26 luglio 1943 nasce Mick Jagger. E’ il leader dei Rolling Stones, una delle più importanti band musicali di sempre. Mick Jagger è nato il 26 luglio 1943 a Dartford, a una trentina di chilometri da ...Mick Jagger è una leggenda del rock: musicista, cantante e autore di brani che hanno segnato la storia della musica. Insieme ai Rolling Stones ha composto canzoni indelebili come Can’t You Hear me Kno ...