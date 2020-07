Mes, Renzi insiste: «Sarà la crisi a imporre il salva Stati». Soccorso da Berlusconi: «Lo voterei subito, ma non appoggio Conte» (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio)Il Mes per il governo Conte è una strada obbligata. Matteo Renzi non ha dubbi su cosa farà l’esecutivo sui fondi europei a disposizione per l’emergenza Coronavirus. Nonostante la cautela del presidente del Coniglio sul tema più politico che economico sui 35 miliardi del fondo salva Stati, nonostante anche la netta contrarietà del M5s. E non servirà neanche insistere, dice il senatore di Italia viva in un’intervista a Repubblica: «Non saranno Zingaretti o Renzi a imporre il Mes, lo farà la realtà. In autunno – aggiunge – la crisi sarà tale che i soldi del salvaStati s’imporranno da ... Leggi su open.online

borghi_claudio : I deliri di Renzi sul MES. Il mutuo? Le rate? Questo è andato. - Capezzone : Al Senato spettacolo allucinante e allucinogeno: Marcucci parla di “giornata di festa” (lo dica alle imprese sull’o… - Adnkronos : Renzi: 'A imporre Mes sarà la realtà' - boettoisabella1 : RT @ebreieisraele: Spese pazze del #governo #conte #renzi #zingaretti #m5s e adesso si piange, no #bot o #condono (perché proposti da #salv… - tigrelt : RT @ebreieisraele: Spese pazze del #governo #conte #renzi #zingaretti #m5s e adesso si piange, no #bot o #condono (perché proposti da #salv… -