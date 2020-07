Mes imposto dalla crisi in autunno? Buffagni a Renzi: «È diventato lui il gufo. Abbiamo già miliardi bloccati» – Video (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio)Più che un augurio, quello di Matteo Renzi sul Mes è una gufata secondo il viceministro M5s Stefano Buffagni. Dopo l’intervista a Repubblica del senatore di Italia viva che prevede il ricorso al fondo Salva stati imposto dalla «crisi che arriverà in autunno», Buffagni ha di fatto respinto al mittente la cupa profezia: «Renzi si è trasformato nel gufo che aveva tanto demonizzato a quanto sento». Secondo Buffagni, più che sui 35 miliardi del Mes, il governo dovrebbe ragionare «su come spendere i 16 miliardi che Abbiamo fermi sulla sanità, bisogna ... Leggi su open.online

Solo che il Mes potrà essere usato solo per potenziare la sanità, questo ormai è chiaro a tutti. Quella sanità che per anni ha subito tagli su tagli, necessari per rientrare nei target di spesa ...

Tornato vittorioso dal negoziato di Bruxelles con in tasca l'accordo europeo sul Recovery Fund, il premier Giuseppe Conte ha visto presto trasformarsi gli applausi nei suoi confronti in nuove pretese ...

