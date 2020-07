Lotta, Frank Chamizo sconfitto per 4-3 da Kyle Dake nei -79 kg (Di domenica 26 luglio 2020) Non ha deluso le aspettative l’evento organizzato da FloWrestling in programma a Austin (Texas), che ha visto sfidarsi Kyle Dake e Frank Chamizo nel peso dei -79 kg. Buona partenza dell’azzurro, che si porta avanti ma viene raggiunto dal suo avversario nel finale del primo round sull’1-1. E’ ancora una volta Chamizo, però, a prendere l’iniziativa e ad ottenere 2 punti nel secondo round dopo una presa alla gamba seguita da svariati rotolamenti. Nonostante lo svantaggio, il beniamino di casa Dake non si dà per vinto, anzi sale in cattedra e conquista tre punti che sanciscono il suo trionfo in rimonta. Allo scadere, Chamizo tenta il tutto per tutto afferrando la gamba dell’avversario ma non riesce nel suo intento a causa ... Leggi su sportface

