Juventus-Sampdoria live dalle 21.45: è il secondo match point scudetto (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus ha vinto una sola gara delle ultime 5 disputate, quella in casa contro la Lazio, pareggiando con Atalanta e Sassuolo e uscendo sconfitta contro Milan ed Udinese; la Sampdoria ha perso il... Leggi su ilmattino

juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : #StartingXI - Undici nomi storici per #JuveSamp! Sul nostro sito e sulla nostra App! ???? - juventusfc : Questa era l'ultima risposta di Mister Maurizio Sarri. A breve il report sul nostro sito e sulla nostra App. Il vid… - MorrisJC_ : ?? LIVE JUVENTUS SAMPDORIA SERIE A TIM REACTIONS DEL MORRISSSOONNEE VINCIAMO LO SCUDETTO ? ... !GALAXY !sub !prime… - ovacionweb : SERIE A | Juventus vs Sampdoria por RADIO OVACION -