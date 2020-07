Juventus-Sampdoria: infortunio per Danilo, che scontro con Ramirez (Di domenica 26 luglio 2020) scontro fortuito, un paio di minuti di stop per il cooling break e poi la comunicazione del cambio. Danilo non ce la fa e dopo soli 29 minuti forza la Juventus al primo cambio. Duro scontro aereo per il brasiliano con Ramirez durante un’azione di attacco da parte della Samp. Nel tentativo di spazzare via il pallone Danilo entra in collisione con la testa di Ramirez. Una botta troppo forte che ha forzato Danilo, d’accordo con lo staff medico, alla sostituzione: al suo posto dentro Bernardeschi. Leggi su sportface

