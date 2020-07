"Infilato nel tritacarne. Se si fosse tenuto i soldi sarebbe andata diversamente". Fontana, le date lo scagionano (Di domenica 26 luglio 2020) In un mondo dove un politico pescato a rubacchiare non fa neanche notizia, Attilio Fontana rischia di passare alla storia per essere l'unico dell'ambiente finito alla sbarra per aver tentato di regalare i suoi soldi a un ente pubblico. E non pochi: 250mila euro, ovvero (a spanne) tre anni di stipendio di un presidente di Regione. Il che lascia spazio a due sole ipotesi: o è completamente pazzo o le accuse nei suoi confronti non reggono. Riepiloghiamo. Da giovedì sera il governatore risulta indagato per «frode in pubbliche forniture». La vicenda è quella della vendita alla Lombardia, da parte Dama Spa di Varese di 75.000 camici. Valore complessivo: 513mila euro. La società è di proprietà del cognato di Fontana, Andrea Dini, e al 10% della moglie di Fontana, che ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Infilato nel Un Bologna all'ultimo respiro lascia a bocca asciutta il Lecce La Repubblica ARBITRO - Simone di Barletta

Prosegue il magic- moment della Sport Noci, che dopo la vittoria all’esordio contro il Pro Polignano sul sintetico del “De Luca Resta” per 2-1, nella seconda giornata del campionato di Terza Categoria ...

Bologna-Lecce 3-2, Barrow decide in pieno recupero

Bologna, 26 luglio 2020 – È Musa Barrow l’uomo del momento in casa Bologna. Al Dall’Ara partenza show degli uomini di Mihajlovic che nei primi cinque minuti trovano due gol, prima con Palacio e poi co ...

