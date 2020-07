Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi verso la casa (Di domenica 26 luglio 2020) Grande Fratello Vip 5, per i rumors Tommaso Zorzi tra i concorrenti: fioccano le voci sul programma che andrà in onda a settembre Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare con la sua quinta edizione a settembre e, mentre tutto tace sui dettagli del programma, sono i rumors ha infiammare le cronache in questi giorni. È… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

franca_fm : RT @LaVeritaWeb: Il cubano, compagno del portavoce di Giuseppe Conte, finito sotto controllo per «scommesse» in Borsa con una carta di cred… - punk__afro : RT @mercurinb: @meteorologo777 Ma siamo nel paese del Grande Fratello, dove qualsiasi imbecille con milioni followers specchianti, viene os… - DylanDog345 : RT @LFacciato: @VittorioSgarbi @stampasgarbi Rispetto della privacy invocato da chi è uscito dal Grande Fratello? ???????????? Manco Grillo mi fa… - RoxLory : RT @LaVeritaWeb: Il cubano, compagno del portavoce di Giuseppe Conte, finito sotto controllo per «scommesse» in Borsa con una carta di cred… - maryguardacose : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 11 (2011): Davide Baroncini si scontra pesantemente con l’ex fidanzato di Rosa Baiano -