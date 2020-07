Fisco, stop all'invio cartelle sino a novembre. Tasse sospese, metà si pagherà nel 2021-22 (Di domenica 26 luglio 2020) 'Abbiamo l'obiettivo di aiutare i contribuenti in una fase economica difficile, permettendo a chi doveva versare a settembre le imposte di marzo, aprile e maggio che sono state sospese di avere molto ... Leggi su leggo

Notiziedi_it : Fisco, stop all'invio cartelle sino a novembre. Sgravio al 100% per neo-assunti, tasse sospese: metà si pagherà nel… - worldnews911 : Fisco, stop all’invio cartelle sino a novembre. Sgravio al 100% per neo-assunti, tasse sospese: metà si pagherà nel… - infoitinterno : Fisco, stop all'invio cartelle sino a novembre. Sgravio al 100% per neo-assunti, tasse sospese: metà si pagherà nel… - bizcommunityit : ##fisco, dal primo settembre proroga dello stop per oltre sei milioni di cartelle - RetweetPalermo : RT @blogsicilia: 'Stop all'invio delle cartelle esattoriali fino a novembre', l'annuncio di Misiani - -