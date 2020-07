Ferrero: “Andremo a Torino per battere la Juve, non siamo la vittima sacrificale” (Di domenica 26 luglio 2020) Massimo Ferrero, in vista della gara odierna contro la Juventus (che potrebbe laurearsi campione d’Italia), ha parlato della gara ai microfoni di Libero. Queste le parole del numero uno della Sampdoria: “Noi non siamo la vittima sacrificale di nessuno né tantomeno in vacanza. Ci tengo a precisarlo nei confronti di chi considera scontati i tre punti per i bianconeri. Nient’affatto! Andremo a Torino per giocarci la nostra partita con grande orgoglio e provare a vincere. Un conto è sconfiggere una rivale diretta e un conto sconfiggere i campioni d’Italia. battere uno squadrone come la Juve, per di più a casa loro, sarebbe qualcosa di speciale e di altisonante“. Foto: sito ufficiale Samp L'articolo Ferrero: ... Leggi su alfredopedulla

