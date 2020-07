E’ morto Giulio Maceratini, esponente storico di Msi e An. Aveva 82 anni (Di domenica 26 luglio 2020) Roma, 26 lug – Il mondo della destra italiana è in lutto. E’ venuto a mancare Giulio Maceratini, esponente storico del Msi e di An. Aveva 82 anni. I compagni di partito lo ricordano come uomo di grandi capacità politiche e culturali, punto di riferimento del mondo della destra. I funerali avranno luogo a Roma domani 27 luglio, alle ore 15, nella chiesa di San Francesco a Ripa. Da tempo Aveva seri problemi di salute e sua moglie, donna Lucia, lo Aveva assistito fino all’ultimo nella loro abitazione a Trastevere. Maceratini era laureato in giurisprudenza. Avvocato patrocinante in Cassazione, era un grande conoscitore di francese e inglese. Maceratini è stato parlamentare per diverse ... Leggi su ilprimatonazionale

