Claudia Gerini: prima uscita pubblica con il fidanzato sul red carpet (Di domenica 26 luglio 2020) Claudia Gerini e Simon Clementi stanno insieme da un anno. Ad incorniciare ufficialmente il loro amore il red carpet del Filming Italy Sardegna Festival Claudia Gerini e Simon Clementi ufficializzano il loro amore sul red carpet del Filming Italy Sardegna Festival. La loro storia va avanti da un anno (sono stati pizzicati dai paparazzi varie volte, in vacanza sulla neve con tutta la famiglia o alla festa di compleanno dell’attrice), eppure non avevano mai preso parte ad un evento pubblico insieme. All’evento, Claudia si è mostrata fasciata da un abito scuro drappeggiato e con trasparenze sulle maniche. Simon, altrettanto elegante, è apparso accanto alla sua compagna in abito blu e cravatta rossa. L’attrice, dopo la fine della ... Leggi su zon

