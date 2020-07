Bologna-Lecce 3-2, Orsolini: “L’anno prossimo vogliamo puntare l’Europa” (Di domenica 26 luglio 2020) “vogliamo dare un segnale per dimostrare che la squadra è pronta per competere per una posizione europea nella prossima stagione. I tifosi si aspettano qualcosa in più e dobbiamo rispondere presente”. Queste le parole di Riccardo Orsolini, autore dell’assist per il gol di Barrow valido per il definitivo 3-2 del Bologna contro il Lecce. “L’abbiamo approcciata bene e siamo andati sul doppio vantaggio dopo cinque minuti – ha spiegato l’esterno ai microfoni di Dazn – Poi col caldo c’è stato un calo di concentrazione. Ma alla fine siamo stati bravi a portarla a casa con un pizzico di fortuna. Abbiamo giocato e speso tanto, quindi la vittoria è importantissima”. Poi sulla sua stagione: “Quando si sbagliano due o tre partite di fila, ... Leggi su sportface

