Bernard-Henri Lévy, il suo convoglio attaccato in Libia da milizie pro-Sarraj: ‘Non era stato invitato’. Lui: ‘Qui per reportage fosse comuni’ (Di domenica 26 luglio 2020) Si è trasformato in un caso diplomatico il viaggio in Libia del filosofo e giornalista francese, Bernard-Henri Lévy, che sabato è atterrato con un jet privato all’aeroporto di Misurata e con un convoglio armato si è diretto verso la località di Tarhuna, a sud-est della capitale Tripoli, per un reportage sulle fosse comuni scoperte nelle scorse settimane e dalle quali sono stati estratti 237 che si ritiene siano di militari fedeli al generale Khalifa Haftar. Una visita che, scrive il Libyan Observer, non aveva ricevuto l’approvazione del Governo di Accordo Nazionale tripolino che controlla l’area, tanto che un gruppo di miliziani che fanno capo proprio all’esecutivo di Fayez al-Sarraj hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

