Altra fuga di massa di migranti. Il sindaco: "Non inviatene più" (Di domenica 26 luglio 2020) Maurizio Zoppi Continua l'emergenza migranti in Sicilia. Nella serata del 26 luglio un centinaio di migranti è scappato dal Carai di Pian del Lago a Caltanissetta. Gli ospiti del centro erano in quarantena obbligatoria a seguito dello sbarco sulle coste siciliane Una emergenza migranti senza fine in Sicilia. Troppe le fughe dagli Hotspot e dai Cara presenti nell’isola. Dopo una trentina a Pozzallo, un centinaio di migranti presenti nel Cara di Pian del Lago a Caltanissetta sono scappati dal centro. All'interno del Cara, gestito dalla Società Cooperativa Essequadro sono circa 350 gli ospiti. Continuano attraverso numerose autovetture delle forze dell’ordine le ricerche a tappetto per tutto il territorio per cercare di scovare i nord africani. I migranti in ... Leggi su ilgiornale

"Chiederò al governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago", aggiunge il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. n centinaio di migranti, tutti tunisini e ospiti del Cara di Pian del Lago, a ...

CROTONE – «Vorrei dire alle persone che si lamentano per il fatto che noi immigrati arriviamo in Italia che ognuno preferirebbe stare a casa sua; se noi partiamo non è per fare villeggiatura, ma solo ...

"Chiederò al governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago", aggiunge il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. n centinaio di migranti, tutti tunisini e ospiti del Cara di Pian del Lago, a ...