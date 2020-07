Venditore ambulante positivo sul bus, il sindaco: 'Restate a casa' (Di sabato 25 luglio 2020) 'Chiedo ai ragazzi di Priverno e a tutte le altre persone che hanno viaggiato sui due pullman di attendere in casa, evitando contatti con altri'. Lo scrive il sindaco di Priverno nel Lazio, Anna Maria ... Leggi su leggo

maggi174 : RT @Dirtypi90908547: Da venditore ambulante per strada... A cazzone da cavalcare... In un attimo ?? - leggoit : Venditore #ambulante #positivo sul bus, sindaco #Priverno: «Restate a casa» - infoitinterno : Venditore ambulante positivo sul bus, sindaco Priverno: «Restate a casa» - Unpodiqya : Ma sti cazz di ministero della sanità si è comprato una bella sveglia oppure va bene così perché gli fa comodo occh… - EmMicucci : #Coronavirus, #Lazio, altri 19 nuovi casi in um giorno. Solo 5 sono di importazione. Si cercano passeggeri corrier… -