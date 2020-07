Valorant, le semifinali delle ORDER Ignition Series riprendono dopo lo stop. Vanguard aveva segnalato un giocatore come “sospetto” (Di sabato 25 luglio 2020) Nelle ORDER Ignition Series di Valorant sembra essere tutto tornato alla normalità, dopo che il sistema anti-cheat Vanguard di Riot Games ha segnalato come sospetto un giocatore del Clan EXO. Un alert che ha chiaramente comportato un’interruzione della trasmissione. Il fatto si è verificato nella giornata di ieri, venerdì 24 luglio, con Riot Games che si è trovata costretta a rinviare le semifinali di ORDER Valorant Open, il primo evento della serie Ignition che si tiene nella regione dell’Oceania. Moltissimi utenti erano sintonizzati per vedere quale team tra EXO Clan e Control sarebbe riuscito a qualificarsi per la Grand Final ... Leggi su esports247

