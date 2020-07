Un giocatore del Novara è positivo al Covid (Di sabato 25 luglio 2020) AGI - Un calciatore del Novara è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto il club piemontese di serie C, precisano che il contagio è avvenuto in seguito al contatto con un soggetto positivo avvenuto successivamente al termine della stagione sportiva. In ottemperanza ai protocolli sanitari in vigore, dopo la segnalazione del tesserato, sono stati eseguiti i test diagnostici presso un laboratorio autorizzato. Sono inoltre stati effettuati test diagnostici ad altri tre tesserati che hanno avuto contatti diretti con il caso accertato che hanno dato esito negativo e si provvederà ad ulteriore analisi nei prossimi giorni per accertare il permanere della negatività. "Si specifica che tutti i contatti, sia del caso accertato, sia degli altri tesserati, sono avvenuti dopo il termine della ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : giocatore del Un giocatore del Novara è positivo al Covid AGI - Agenzia Giornalistica Italia Nicola: «Salvezza? Dovremo sudarcela fino all’ultimo»

«Abbiamo pagato la qualità dell’Inter. La partita era stata impostata per alzare le pressioni, e i ragazzi hanno dato tutto». Così Davide Nicola ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 0-3 del ...

Calciomercato Juventus, addio Sarri | ‘Scontro’ Ronaldo-Agnelli per l’erede

Nonostante lo scudetto sia ad un passo, il futuro di Maurizio Sarri alla Juventus è sempre in bilico: Agnelli e Ronaldo hanno idee diverse sull’erede In casa Juventus il futuro di Maurizio Sarri conti ...

