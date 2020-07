Temperature in aumento: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 31 luglio (Di sabato 25 luglio 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a venerdì 31 luglio 2020. Domani al Nord molte nubi sulle aree alpine e prealpine con deboli rovesci o temporali, più frequenti sui relativi rilievi di Trentino-Alto Adige e Veneto, ma in graduale riduzione dalle prime ore serali; altrove inizialmente cielo velato e poi sereno dal pomeriggio. Solo dalla sera addensamenti bassi e stratiformi interesseranno l’area ligure. Centro e Sardegna: annuvolamenti cumuliformi a evoluzione diurna a ridosso dei rilievi abruzzesi e sul basso Lazio con possibilità di qualche sporadico e breve piovasco pomeridiano associato; bel tempo sulle restanti zone seppur con innocui passaggi di nubi alte e sottili attese in mattinata su nord Sardegna ... Leggi su meteoweb.eu

