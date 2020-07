Silvia Provvedi, inseparabile con Giulia per amore di Nicole (Di sabato 25 luglio 2020) Diventare mamma è un cambiamento enorme nella vita di una donna e il supporto delle persone più care, spesso, può diventare fonte di grande sostegno per chi si ritrova ad affrontare un momento così speciale. Non stupisce, allora, vedere ancora una volta quanto può essere forte il legame che unisce Giulia e Silvia Provvedi, le showgirl del duo Le Donatella, che sui social network hanno condiviso una serie di bellissime immagini insieme alla piccola Nicole. Ma facciamo un passo indietro: poco più di un mese fa Silvia ha dato alla luce la dolce Nicole: la bambina nata dall’amore con l’imprenditore Giorgio De Stefano, recentemente rimasto coinvolto in una controversia giudiziaria. Ad aggiungersi ad un momento già ... Leggi su dilei

infoitcultura : Silvia Provvedi aveva confidato a Silvia Toffanin di essere innamoratissima del compagno - infoitcultura : Silvia Provvedi va avanti da sola e festeggia il primo mese di vita di Nicola - zazoomblog : Silvia Provvedi mamma single: il messaggio per i followers - #Silvia #Provvedi #mamma #single:… - QuotidianPost : Silvia Provvedi mamma single: il messaggio per i followers - zazoomblog : Silvia Provvedi va avanti da sola Il messaggio della cantante - #Silvia #Provvedi #avanti #messaggio -