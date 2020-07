Ritorna la bufala del tunnel che collega Calabria e Sicilia (Di sabato 25 luglio 2020) La bufala del tunnel che collega Calabria e Sicilia è Ritornata e probabilmente per un uso improprio dello strumento Ricordi su Facebook. Un tempo si chiamava Accadde Oggi e ne avevamo parlato in questa guida. Ancora oggi, estate 2020, ci ritroviamo ad analizzare una realtà che credevamo ovvia: verificare la fonte dalla quale si leggono le notizie. È il caso del Fatto Quotidaino, nome di un sito di fake news che scimmiotta quello della testata ufficiale Il Fatto Quotidiano con la semplice inversione di un dittongo. Una bufala vecchia 3 anni La bufala è stata pubblicata il 26 febbraio 2017 e non è affatto nuova ai nostri archivi. Per quello strano fenomeno di rigurgito delle bufale che di tanto ... Leggi su bufale

Zamosimo9 : Ritorna la bufala con hacker Andrea Wilson che richiede amicizia su Facebook - generacomplotti : RT @Noovyis: (“Pilota confessa di aver spruzzato scie chimiche”: ritorna la bufala del 2015) Playhitmusic - - clikservernet : “Pilota confessa di aver spruzzato scie chimiche”: ritorna la bufala del 2015 - Noovyis : (“Pilota confessa di aver spruzzato scie chimiche”: ritorna la bufala del 2015) Playhitmusic -… - val_dehmira : @CherryBonnefoy Nah dear tranquilla è una bufala che ogni tanto ritorna come la guerra tra tè al limone e tè alla p… -

