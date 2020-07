Notte di follia sugli Champs-Élysées: decine di ragazzi in monopattino sfidano le regole della strada a tutta velocità (Di sabato 25 luglio 2020) Veloci come la luce – si fa per dire – sul viale degli Champs-Élysées, a Parigi, in Francia, un gruppo di ragazzi ieri, 24 luglio, sfrecciava sui monopattini, senza badare a pedoni e automobili, del tutto ignari (o forse noncuranti?), delle regole della strada. Si dice fossero sotto effetto di gas esilarante e, per questo, presi da immotivata euforia, hanno cominciato a lanciarsi sui mezzi a due ruote, in mezzo alla strada che fu di Fino all’ultimo respiro, rischiando di provocare incidenti e mettere sotto i passanti. La sindaca Anne Hidalgo ha minacciato di bandire i monopattini. July 24, 2020 Il video ha inevitabilmente fatto il giro del web, finendo sulle piattaforme social, tra i commenti di chi si è indignato per gli atteggiamenti ... Leggi su open.online

