Morto Peter Green, fondatore dei Fleetwood Mac (Di sabato 25 luglio 2020) È Morto all’età di 73 anni Peter Green, co-fondatore dei Fleetwood Mac e poi solista. La famiglia ha fatto sapere che il musicista si è spento “pacificamente nel sonno”.Green, il cui vero nome era Peter Allen Greenbaum, era nato a Londra nel 1946. Sostituì Eric Clapton nei Bluesbreakers di John Mayall, blues band inglese celebre degli anni 60. Si impose poi con i Fleetwood Mac, firmando brani celeberrimi come Black magic woman, poi ripresa da Carlos Santana. Dopo pochi anni intraprese la carriera solista. Leggi su huffingtonpost

Peter Green è morto all’età di 73 anni. Una delle leggende del rock si è spento nel sonno. LONDRA (INGHILTERRA) – Musica in lutto. Peter Green è morto all’età di 73 anni nel sonno. La notizia della sc ...Musica internazionale in lutto per la morte di Peter Green, uno dei chitarristi più influenti e amati del rock anni ’60 e ’70. Peter Green, co-fondatore dei Fleetwood Mac e poi leggendario solista, è ...