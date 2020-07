Montesarchio, deteneva quasi mezzo kg di marijuana: arrestato un 52enne (Di sabato 25 luglio 2020) Montesarchio: i Carabinieri hanno arrestato un 52enne che deteneva quasi mezzo kg di marijuana già suddivisa in confezioni e l’occorrente per preparare le dosi. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesarchio al termine di attività investigativa finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto U.S., 52enne di … Leggi su 2anews

