Milan, Ibrahimovic confessa: “Volevano distruggermi, ma io sono Zlatan. Ho solo una cosa da dire” (Di sabato 25 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic e il suo futuro.Monza, Brocchi: “Ibrahimovic? Non vorrei essere frainteso. Zlatan e il Milan…”L'attaccante svedese del Milan nell'ultimo periodo ha dimostrato di stare bene fisicamente e di avere ancora voglia di giocare ad alti livelli. L'ex centravanti dei Los Angeles Galaxy non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e , in attesa di capire quale maglia indosserà, ha lanciato un messaggio in merito proprio al suo futuro da calciatore. Il video è stato postato da Ibra sul proprio profilo instagram.Monza, Galliani: “Ibrahimovic ha un difetto, ho tentato il colpo Boateng. Pioli-Milan? Dico la mia”"Così pensi che io abbia finito, che la mia carriera finirà presto. Non ... Leggi su mediagol

