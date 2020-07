Messico: il presidente Obrador dice no alla mascherina (Di sabato 25 luglio 2020) Messico: boom di casi Covid. Il presidente Obrador va contro corrente, no alla mascherina, sì al distanziamento sociale. E inneggia all’autoritarismo Nelle ultime 24 ore, il Messico ha registrato un notevole aumento dei casi, con 7500 risultati positivi e 737 decessi. Nonostante i numeri, il presidente Andreas Manuel Lopez Obrador tiene a precisare l’inefficacia delle mascherine, una delle principali misure preventive adottate dai suoi colleghi d’oltreoceano. L’efficacia delle mascherine nei luoghi pubblici non sarebbe, secondo il presidente del Messico, provata scientificamente. Pertanto, risulterebbe inutile e quindi evitabile. Importante, invece, rispettare il distanziamento sociale, ... Leggi su zon

