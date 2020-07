Mario Mandzukic tentato dal Galatasaray (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo la precoce e fallimentare esperienza in Qatar, Mario Mandzukic vuol tornare a giocare in Europa. Sull’ex attaccante della Juventus è nel mirino di diverse squadre, tra cui il Galatasaray che, secondo quanto riporta il noto quotidiano sportivo iberico AS, sarebbe la favorita per accaparrarsi il gigante croato. Il club turco non è pienamente soddisfatto del suo attuale centravanti, il colombiano Radamel Falcao, autore si di 11 goal in 22 presenze, ma troppo spesso tormentato da guai fisici che non gli hanno consentito una certa continuità. Ecco, quindi, l’interesse per Mario Mandzukic, che si adatterebbe, per mentalità e caratteristiche fisiche, al sistema di gioco offensivo dell’allenatore, Fatih Terim. L’agente del giocatore ha smentito questa ... Leggi su sport.periodicodaily

