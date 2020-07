La Spezia, incendio notturno in una casa di riposo: morto un paziente 87enne (Di sabato 25 luglio 2020) Un incendio all’interno della Rsa ha causato la morte di un anziano ospite della struttura. Altri 3 anziani sono stati salvati dalle fiamme. È quanto accaduto la notte di venerdì 24 luglio a La Spezia. Il sindaco spezzino ha espresso a nome della città il dolore per il triste avvenimento. Ancora da accertare le cause dell’incendio. Salve altre 3 anziane Intorno alle 21.40 della scorsa notte, i vigili del fuoco sono intervenuti nella casa di riposo per anziani nel quartiere del Canaletto della Spezia. Divisi in due squadre, i 7 operatori hanno spento il rogo scoppiato al terzo piano della Rsa San Vincenzo. In poco tempo il fumo aveva riempito tutto il piano, dove alloggiavano 4 persone. Una di loro, un uomo di 87 anni, non è sopravvissuta. ... Leggi su thesocialpost

