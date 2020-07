La ricetta di ravioli ripieni con spada e polpa di granchio (Di sabato 25 luglio 2020) ravioli ripieni con spada e polpa di granchio (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). INGREDIENTI X 4: 400/500 g pasta brisé pronta 300 g polpa di granchio 200 g pesce spada tritato grossolanamente erba cipollina o timo, oppure origano 150 g frutti di bosco 2,5 dl vino bianco secco 1/2 cucchiaino di maizena 1/2 limone bio (la scorza grattugiata) olio extravergine di oliva 1 scalogno foglie di coriandolo 1 noce di burro sale, pepe coriandolo Procedimento Raccogliete in una terrina la polpa di granchio, il pesce spada tritato, l’erba cipollina (oppure il timo o l’origano), la scorza grattugiata del mezzo limone, sale e pepe. Impastate ... Leggi su iodonna

