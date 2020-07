Juventus, Barbara Bonansea si è laureata in Business Administration (Di sabato 25 luglio 2020) L’attaccante della Juventus e della nazionale italiana, Barbara Bonansea si è laureata in Business Administration. Dopo una stagione da 16 reti, la giocatrice in questa stagione prima della rete aveva collezionato solo 2 gol in 12 uscite, ma è riuscita a rifarsi con la laurea. La tesi di laurea era intitolata: Women in-vest: the results of their work in football. La giocatrice ha fatto una comparazione tra il campionato italiano e quello inglese. Leggi su sportface

