Juve Sampdoria, i convocati di Ranieri: out Ekdal, c’è Ramirez (Di sabato 25 luglio 2020) Claudio Ranieri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera all’Allianz Stadium contro la Juve Claudio Ranieri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera all’Allianz Stadium contro la Juve. Portieri: Audero, Falcone, Seculin. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Depaoli, Ferrari, Murru, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby. Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

