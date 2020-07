Infortunio Manolas: le condizioni del difensore del Napoli (Di sabato 25 luglio 2020) Infortunio Manolas: il difensore greco del Napoli ha lasciato il campo contro il Sassuolo per un dolore al costato Brutte notizie per il Napoli di Gennaro Gattuso, che nel corso della sfida contro il Sassuolo ha dovuto rinunciare a Kostas Manolas per Infortunio. Il difensore greco ha lasciato il terreno del San Paolo intorno all’ora di gioco per un forte dolore al costato, accusato inizialmente in uno scontro aereo con Filip Djuricic e successivamente durante un duello in corsa con Francesco Caputo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MondoNapoli : LIVE - Cambi nel Napoli: out Manolas per infortunio, dentro Mertens e Politano. Il balga è stato ammonito: era diff… - Spazio_Napoli : - Antoniorssn : Gattuso dopo l'infortunio di Manolas: everyday malakia -