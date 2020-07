Il dolce soffice e profumato: prova la deliziosa torta mantovana (Di sabato 25 luglio 2020) . A dispetto del nome, la torta mantovana è un dolce molto amato e apprezzato nella zona di Prato, in Toscana, dove la considerano una vera delizia. Si tratta di una torta dalla consistenza soffice, ricca di burro e mandorle, e dal profumo intenso e ammaliatore. Prepararla non è difficile e quando la porti in tavola è una festa di sapore e aroma. Gli ingredienti Questi gli ingredienti necessari: 250 grammi di farina doppio zero; 250 grammi di burro; 200 grammi di zucchero semolato; 60 grammi di mandorle; due uova intere; cinque tuorli; una bustina di vanillina; una bustina di lievito vanigliato per dolci. Per la guarnizione basterà una spolverata di zucchero a velo. La preparazione Il primo passo è lavorare zucchero e burro con una planetaria (o con una ... Leggi su pianetadonne.blog

