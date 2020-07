Grecia, inferno di fuoco a Corinto (Di sabato 25 luglio 2020) Sono quasi 4 giorni che i pompieri lottano contro un vasto incendio nell’area boschiva nei pressi di Corinto, nel sud-ovest della Grecia. «Alcuni focolai sono ancora attivi. Agios Konstantinos, Galataki, Dimes, Athikia, Alamano e Agios Ioannis sono stati evacuati in via precauzionale. Al momento non risultano vittime», ha precisato il responsabile dei vigili del fuoco, … Leggi su periodicodaily

voidalone_ : RT @seaweedhenry: 4. LA CASA DI ADE I sette si sono divisi: Percy e Annabeth affrontano il loro inferno personale (se solo sapeste quanti… - seaweedhenry : 4. LA CASA DI ADE I sette si sono divisi: Percy e Annabeth affrontano il loro inferno personale (se solo sapeste q… - unireipunti : @EnricoLetta @FondMerloni Perché le condizioni del Mes hanno massacrato la Grecia. Sono morti bambini. E massacrera… - Claudia_Simonet : ho prenotato il viaggio in Grecia a Gennaio e se mi cancellano anche questo volo (dopo gli altri tre per tornare in… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia inferno Inferno di fuoco in Grecia: i pompieri lottano per il 3° giorno contro l’incendio a Corinto Meteo Web Il primo corridoio umanitario dopo il lockdown. Arrivati oggi in Italia 10 profughi afghani da Lesbo

Mascherine e veli in testa per le donne, bandierine azzurre di benvenuto e ingresso gioioso nella mensa dei poveri di via Dandolo della Comunità di Sant’Egidio, a Roma. Con due ore e mezza di ritardo ...

Che succede nel Mediterraneo?

Il Papa denuncia l’inferno della Libia. Nel settimo anniversario della sua ... dal momento che Italia, Malta, Grecia o Spagna non possono essere gli unici a farsi carico del problema. Il ministro ...

Mascherine e veli in testa per le donne, bandierine azzurre di benvenuto e ingresso gioioso nella mensa dei poveri di via Dandolo della Comunità di Sant’Egidio, a Roma. Con due ore e mezza di ritardo ...Il Papa denuncia l’inferno della Libia. Nel settimo anniversario della sua ... dal momento che Italia, Malta, Grecia o Spagna non possono essere gli unici a farsi carico del problema. Il ministro ...